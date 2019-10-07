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В Амстердамі та Берліні розпочались кліматичні протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Амстердамі та Берліні активісти вимагають від влади вирішити проблеми зміни клімату. Про це повідомляє УНН за посиланням на AP.

В Амстердамі та Берліні розпочались кліматичні протести

"Активісти заблокували головну дорогу в Амстердамі, закликаючи уряд Нідерландів зробити більше для вирішення проблеми зміни клімату. Сотні демонстрантів з групи мітингувальників "Винищення" заблокували дорогу та встановили намети рано вранці в понеділок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поліція затримала декількох мітингувальників, які протестували на дорозі біля Державного музею Амстердама, який є одним з найпопулярніших туристичних пам’яток міста.

Вказано, що влада заборонила активістам збиратись на дорозі, і вони перемістились на сусідню площу. При цьому, одна з мітингувальників, Елле ван Зееланд заявила, що група залишиться тут, пока влада не виконає свої зобов’язання.
Також активісти «Винищення» заблокували центральне перехрестя Берліну, і розпочали акцію протесту проти нової кліматичної політики.

"Близько тисячі людей заблокували Гроссер Штерн, транспортне коло у центрі парку Тіргартен у німецькій столиці, на знак протесту, який почався в понеділок вранці. Також члени "Винищення" організували наметове містечко біля офісу канцлера Ангели Меркель перед початком "Міжнародного повстання". Акцію протесту палнують провести в 60 містах в усьому світі.

Видання зазначає, що цей рух почав свою діяльність рік тому, і виник у Великій Британії. Також він відомий як XR та має відділення в 50 країнах.

Нагадаємо, наприкінці вересня цього року у Нью-Йорку пройшов кліматичний саміт молоді.

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