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В Амстердаме и Берлине начались климатические протесты

Киев • УНН

 • 14424 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Амстердаме и Берлине активисты требуют от властей решить проблемы изменения климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

В Амстердаме и Берлине начались климатические протесты

"Активисты заблокировали главную дорогу в Амстердаме, призывая правительство Нидерландов сделать больше для решения проблемы изменения климата. Сотни демонстрантов из группы митингующих "Истребление" заблокировали дорогу и установили палатки рано утром в понедельник", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полиция задержала нескольких митингующих, протестующих на дороге возле Государственного музея Амстердама, который является одним из самых популярных туристических достопримечательностей города.

Указано, что власти запретили активистам собираться на дороге, и они переместились на соседнюю площадь. При этом, одна из митингующих, Элле ван Зееланд заявила, что группа останется здесь, пока власть не выполнит свои обязательства.

Также активисты "Истребление" заблокировали центральный перекресток Берлина, и начали акцию протеста против новой климатической политики.

Около тысячи человек заблокировали Гроссер Штерн, транспортный круг в центре парка Тиргартен в немецкой столице, в знак протеста, который начался в понедельник утром. Также члены "Истребление" организовали палаточный городок возле офиса канцлера Ангелы Меркель перед началом "Международного восстания". Акцию протеста палнують провести в 60 городах по всему миру.

Издание отмечает, что это движение начало свою деятельность год назад, и возникло в Великобритании. Также оно известно как XR и имеет отделения в 50 странах.

Напопмним, в конце сентября этого года в Нью-Йорке прошел климатический саммит молодежи.

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