Макрон розкритикував виступ еко-активістки Тунберг в ООН

Тунберг, після виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку в понеділок, подала разом з групою молодих активістів, захисників екології планети, скаргу в Комітет ООН з прав дитини. У скарзі міститься звинувачення на адресу п’яти країн, серед яких Франція та Німеччина, в тому, що вони недостатньо роблять для боротьби зі зміною клімату — і тим самим порушують Конвенцію про права дитини.

“Я абсолютно не впевнений, що це найефективніший шлях підходу до проблеми”, — заявив, зокрема, в зв’язку з цим французький президент. Він зазначив при цьому, що “безумовно корисні всі акти мобілізації (на боротьбу на захист клімату), що вживаються з боку нашої молоді і більш старших осіб. Однак необхідно, щоб ці акції були сконцентровані проти тих (країн), які зайшли далі за всіх, проти тих, хто намагається блокувати дії щодо захисту клімату”. “Не думаю, що сьогодні уряди Франції та Німеччини — це саме ті, хто намагається блокувати дії (на захист навколишнього середовища)”, — підкреслив президент Макрон.

“Сумніваюся, що подібні дії (Тунберг) є найефективнішим підходом до вирішення проблеми, враховуючи, що Франція припиняє використання вугілля, зупиняє видобуток (на своїй території) вуглеводневої сировини, вживає інших заходів”, — заявив французький лідер. Він висловив при цьому думку, що “найбільш радикальні позиції (екологів) лише вносять розкол у суспільство”.

Заява президента Франції було підтримано в ЗМІ і міністрами його уряду. “Вважаю, що президент Франції активно веде роботу з екологічних проблем. Атакувати Францію за те, що вона нібито недостатньо заходів приймає на захист клімату — це невиправданий, надмірний підхід”, — сказала у вівторок в ефірі телеканалу CNEWS міністр соціальних справ і охорони здоров’я Аньєс Бюзен.

Зі свого боку державний секретар при міністрі екологічного переходу Брюн Пуарсон заявила в ефірі радіостанції FranceInfo: “Грета Тунберг, це звичайно добре і важливо, вона мобілізує людей на захист клімату. Але які конкретні рішення вона пропонує? Мені нічого невідомо”.

Як передавав УНН, шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка вже стала символом світового екологічного руху молоді, виступила перед лідерами різних країн, що зібрались на саміті ООН, присвяченому стримуванню зміни клімату.