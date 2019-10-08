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В Канаді затримали 38 екоактивістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Щонайменше 38 чоловік були затримані поліцією в ході протестних акцій, які провели представники різних екологічних організацій в різних містах Канади. Про це в понеділок повідомив телеканал CTV, передає УНН.

В Канаді затримали 38 екоактивістів

У Торонто (провінція Онтаріо) були затримані 20 осіб, а в Галіфаксі (провінція Нова Шотландія) — 18 учасників протесту. Про затримання в інших містах інформація не надходила. Поліція дала учасникам протесту кілька годин для висловлення своєї думки, після чого зажадала завершити акції. Тих, хто відмовився виконати вимоги співробітників правоохоронних органів, затримали. В цілому по країні в протестах взяли участь понад 100 осіб.

У понеділок екоактивісти своїми цілями вибрали кілька великих автомобільних мостів в Ванкувері (провінція Британська Колумбія), Галіфаксі, Торонто, Едмонтоні (провінція Альберта) і ще кількох містах Канади. Через їх дії рух транспорту було перекрито в ранкові години пік, що призвело до великих заторів в цих містах.

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Організатори виступів вимагали від місцевих і федеральних властей в найближчі роки підготувати програми, які б звели до нуля викиди СО2 в атмосферу, а також закрити електростанції, що працюють на вугіллі. Акції в Канаді є частиною міжнародної протестної кампанії. Аналогічні акції пройшли і в інших містах: Амстердамі, Берліні, Лондоні, Парижі та Сіднеї. Їх мета — привернути увагу до проблеми глобального потепління.

Так, наприклад, за останніми даними кількість затриманих екоактивістів у Лондоні збільшилась до 276 осіб.

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