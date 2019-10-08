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Кількість затриманих екоактивістів у Лондоні збільшилась до 276 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У понеділок, 7 жовтня, британська поліція затримала 276 осіб в перший день протестної акції природоохоронного руху Extinction Rebellion в Лондоні. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в понеділок увечері пресслужбою Скотленд-Ярду, передає УНН.

Кількість затриманих екоактивістів у Лондоні збільшилась до 276 осіб

“Станом на 18:15 сьогоднішнього дня (20:15 Київ, 7 жовтня) в ході протестів Extinction Rebellion в Лондоні були затримані 276 осіб”, — повідомили в поліції.

Раніше повідомлялось про 21 затриманого.

У понеділок учасники акції перекрили ряд вулиць в історичному районі Вестмінстер, де розташовані будівлі британського парламенту і багатьох міністерств, а також резиденція глави уряду. Заблокованими були Вестмінстерський міст і виїзди на Трафальгарську площу, частину набережної Вікторія і урядова вулиця Уайтхолл. Протестуючі влаштували пікети навпроти урядових будівель і мають намір продовжувати акцію, в якій вже взяли участь тисячі людей.

Організатори протестів обіцяють, що в цілому виведуть на вулицю 30 тис. своїх прихильників і будуть створювати перешкоди руху протягом двох тижнів. Акції Extinction Rebellion проходять в 23 інших містах світу. Екоактивісти вимагають, щоб британський уряд і влади інших країн почали негайно вживати активних заходів по боротьбі зі зміною клімату.

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У квітні активісти Extinction Rebellion протягом двох тижнів блокували рух на транспортних магістралях Лондона, заважали роботі метро і перекривали вхід в будівлю Лондонської фондової біржі, щоб привернути увагу до проблеми глобального потепління. В ході квітневих протестів британська поліція затримала більше тисячі чоловік і на цей раз в Скотленд-Ярді обіцяють провести ще більше затримань.

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