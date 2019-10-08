Количество задержанных экоактивистов в Лондоне увеличилась до 276 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В понедельник, 7 октября, британская полиция задержала 276 человек в первый день акции протеста природоохранного движения Extinction Rebellion в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник вечером пресс-службой Скотленд-Ярда, передает УНН.
“Состоянию на 18:15 сегодняшнего дня (20:15 Киев, 7 октября) в ходе протестов Extinction Rebellion в Лондоне были задержаны 276 человек”, — сообщили в полиции.
Ранее сообщалось про 21 задержанного.
В понедельник участники акции перекрыли ряд улиц в историческом районе Вестминстер, где расположены здания британского парламента и многих министерств, а также резиденция главы правительства. Заблокированными были Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь, часть набережной Виктории и правительственная улица Уайтхолл. Протестующие устроили пикеты напротив правительственных зданий и намерены продолжить акции, в которой уже приняли участие тысячи людей.
Организаторы протестов обещают, что в целом выведут на улицу 30 тыс. своих сторонников и будут создавать помехи движению течение двух недель. Акции Extinction Rebellion проходят в 23 других городах мира. Экоактивисты требуют, чтобы британское правительство и власти других стран начали немедленно принимать активные меры по борьбе с изменением климата.
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В апреле активисты Extinction Rebellion течение двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой бирже, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек и на этот раз в Скотленд-Ярде обещают провести еще больше задержаний.