У Лондоні поліція затримала понад 20 учасників кліматичних протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Лондоні поліція заарештувала понад 20 активістів руху "Винищення" під час протесту за зниження викидів вуглецю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Поліція Лондону заарештувала 21 активіста руху "Винищення", коли група протесту почала двотижневу мирну громадянську непокору з закликом до прийняття владою термінових заходів зі зниження викидів вуглецю", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що активісти блокували міст та дороги, коли протест набирав обертів.
Нагадаємо, що сьогодні також у Амстердамі та Берліні активісти вимагали від влади вирішити проблеми зміни клімату.