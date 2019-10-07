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У Лондоні поліція затримала понад 20 учасників кліматичних протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Лондоні поліція заарештувала понад 20 активістів руху "Винищення" під час протесту за зниження викидів вуглецю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У Лондоні поліція затримала понад 20 учасників кліматичних протестів

"Поліція Лондону заарештувала 21 активіста руху "Винищення", коли група протесту почала двотижневу мирну громадянську непокору з закликом до прийняття владою термінових заходів зі зниження викидів вуглецю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що активісти блокували міст та дороги, коли протест набирав обертів.

Нагадаємо, що сьогодні також у Амстердамі та Берліні активісти вимагали від влади вирішити проблеми зміни клімату.

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