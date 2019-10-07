В Лондоне полиция задержала более 20 участников климатических протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Лондоне полиция арестовала более 20 активистов движения "Истребление" во время протеста за снижение выбросов углерода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Полиция Лондона арестовала 21 активиста движения "Истребление", когда группа протеста начала двухнедельное мирное гражданское неповиновение с призывом к принятию властями срочных мер по снижению выбросов углерода", - говорится в сообщении.
Сообщается, что активисты блокировали мост и дороги, когда протест набирал обороты.
Напомним, что сегодня также в Амстердаме и Берлине активисты требовали от властей решить проблемы изменения климата.