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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 25564 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 132084 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 122848 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119894 просмотра

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В Канаде около 60 тыс. потребителей остались без света из-за урагана "Ларри"

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Около 60 тыс. потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри". Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает УНН.

Детали

По данным Национального метеобюро Канады, в ночь с пятницы на субботу скорость ветра в пределах урагана местами достигала 50,5 м/с. Утром в субботу она снизилась уже до 17-22 м/с. Порывами ветра были повалены сотни деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций. С некоторых домов сорвало крыши. Часть автомобильных дорог в настоящее время закрыты для движения из-за подтопления.

О пострадавших не сообщается.

Напомним

На итальянском острове Пантеллерия в результате торнадо погибли по меньшей мере два человека.

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