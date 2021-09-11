В Канаде около 60 тыс. потребителей остались без света из-за урагана "Ларри"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Около 60 тыс. потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри". Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает УНН.
Детали
По данным Национального метеобюро Канады, в ночь с пятницы на субботу скорость ветра в пределах урагана местами достигала 50,5 м/с. Утром в субботу она снизилась уже до 17-22 м/с. Порывами ветра были повалены сотни деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций. С некоторых домов сорвало крыши. Часть автомобильных дорог в настоящее время закрыты для движения из-за подтопления.
О пострадавших не сообщается.
Напомним
На итальянском острове Пантеллерия в результате торнадо погибли по меньшей мере два человека.