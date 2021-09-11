В Канаді близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через ураган "Ларрі"

Деталі

За даними Національного метеобюро Канади, в ніч з п'ятниці на суботу швидкість вітру в межах урагану подекуди сягала 50,5 м/с. Вранці в суботу вона знизилася вже до 17-22 м/с. Поривами вітру були повалені сотні дерев, дорожніх знаків і рекламних конструкцій. З деяких будинків зірвало дахи. Частина автомобільних доріг в даний час закриті для руху через підтоплення.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо

На італійському острові Пантеллерія внаслідок торнадо загинуло щонайменше дві людини.