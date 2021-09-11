Італійський острів сколихнув торнадо: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На італійському острові Пантеллерія внаслідок торнадо загинуло щонайменше дві людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
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У п’ятницю туристичний острів Пантеллерія, що на півдні Італії, накрив потужний торнадо. За даними італійського агентства цивільного захисту, зараз відомо про двох загиблих, серед яких — черговий пожежний.
Дев’ятеро людей дістали поранення, четверо з них перебувають у критичному стані. Щойно погода покращиться, рятувальники планують вертольотом доправити постраждалих у лікарні міста Палермо.
Додамо, що середземноморський острів Пантеллерія відомий своїми вулканічними скелями та гарячими джерелами, це улюблене місце знаменитостей.
Нагадаємо
29 серпня штат Луїзіана як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину сколихнув ураган “Іда”. Це один із найсильніших штормів із часів урагану “Катріна” 2005 року.
Через “Іду” річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Унаслідок цього сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждало десятеро.
Згодом “залишки” урагану “Іда” дійшли до східного узбережжя США.