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Итальянский остров всколыхнул торнадо: есть погибшие

Итальянский остров всколыхнул торнадо: есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. На итальянском острове Пантеллерия в результате торнадо погибло по меньшей мере два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В пятницу туристический остров Пантеллерия, что на юге Италии, накрыл мощный торнадо. По данным итальянского агентства гражданской защиты, сейчас известно о двух погибших, среди которых — дежурный пожарный.

Девять человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Как только погода улучшится, спасатели планируют на вертолете доставить пострадавших в больницы города Палермо.

Добавим, что средиземноморский остров Пантеллерия известный своими вулканическими скалами и горячими источниками, это любимое место знаменитостей.

Напомним

29 августа штат Луизиана как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час всколыхнул ураган “Ида”. Это один из самых сильных штормов со времен урагана “Катрина” в 2005 году.

Из-за “Иды” река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали десять.

Позже “остатки” урагана “Ида” дошли к восточному побережью США.

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