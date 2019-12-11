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В Кабмине рассказали о правилах предоставления услуг по горячему водоснабжению

В Кабмине рассказали о правилах предоставления услуг по горячему водоснабжению

Киев  •  УНН

 • 16840 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство приняло решение правила предоставления услуг, в частности, горячего водоснабжения. Об этом рассказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня правительство приняло решение, которое нас приближает к цивилизованному урегулированию отношений между потребителями и поставщиками услуг, в частности услуг горячего водоснабжения. Мы приняли правила предоставления этих услуг, и типовые договоры, которые потребители могут заключать в зависимости от собственного выбора, в многоквартирных домах. Речь идет о том, что в многоквартирных домах потребитель может получать услугу как в квартиру - то есть квартира-теплопоставщик-предприятие - так и жители дома могут принять решение о том, что они будут выступать колективным потребителем и покупать эту услугу на вводе в дом по домовым средством учета", - сказала министр.

По ее словам, есть и другой вариант, когда потребители могут принять решение о том, что они не будут коллективно покупать услугу на вводе в дом - одновременно они могут уполномочить представителя, "от их имени и за их счет будет вести все отношения с теплоснабжающим предприятием, но будет считать, что это коллективный договор, в котором будет ответственность за отношения качества, количества услуг, между каждой квартирой в отдельности, и Теплоэнерго, но по так называемому коллективному договору".

"Мы переходим от системы, когда действует один вид договора, который ни один потребитель не знает, не знает, где передается от Теплоэнерго к нему эта услуга - или в квартире, или на вводе в дом, где измеряется качество этой услуги, к кому обращаться и как проанализировать то, что, например, услуга некачественная - мы переходим к системе различных видов договоров, которые целый дом должен определить и уже в соответствии с этим видом выбранного договора будет четко иметь алгоритм действий, как и кому надо обращаться в случае, если у потребителя есть предостережения относительно качества или количества услуги, или если потребитель хочет убедиться в том, что показания его счетчика правильные, или он хочет уточнить, правильно ли распределяется объем между потребителями дома", - сказала Бабак.

Она подчеркнула, что все эти вопросы регулируются теми документами, которые сегодня были приняты постановлением Кабинета министров.

"Этими правилами утверждаются соответствующие качественные показатели. Собственно, сегодня мы утвердили действительно, что качество горячего водоснабжения должно быть с определенными температурными параметрами. Например, горячей водой мы считаем только ту, которая подается с температурой 50 градусов по Цельсию и не более 75 градусов по Цельсию, если речь идет об услуге, принимаемой в квартире с индивидуальным договором. В случае, если услуга предоставляется до ввода в дом, например по коллективному договору, ее температура должна быть не менее 55 градусов по Цельсию. Согласно этим правилам и договорам, мы теперь будем переходить к разработке и утверждению правил перерасчета за некачественные услуги или не в полном объеме по всем видам коммунальных услуг", - сказала министр.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил правила и типовые договоры для оказания услуг по снабжению горячей воды.

Украинские Национальные Новости

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