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В Кабміні розповіли про правила надання послуг з гарячого водопостачання

В Кабміні розповіли про правила надання послуг з гарячого водопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Уряд прийняв рішення правила надання послуг, зокрема, гарячого водопостачання. Про це розповіла міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак на брифінгу за підсумками засідання Уряду, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні уряд прийняв рішення, яке нас наближає до цивілізованого врегулювання відносин між споживачами і надавачами послуг, зокрема послуг гарячого водопостачання. Ми прийняли правила надання цих послуг, і типові договори, які споживачі можуть укладати, залежно від власного вибору, у багатоквартирних будинках. Мова йде про те, що в багатоквартирних будинках споживач може отримувати послугу як до квартири – тобто квартира-теплопостачальник-підприємство – так і мешканці будинку можуть прийняти рішення про те, що вони будуть виступати колективним споживачем і купувати цю послугу на вводі в будинок за будинковим засобом обліку", - сказала міністр.

З її слів, є й інший варіант, коли споживачі можуть прийняти рішення про те, що вони не будуть колективно купувати послугу на вводі в будинок - водночас вони можуть уповноважити представника, який "від їх імені і за їх рахунок буде вести всі відносини з теплопостачальним підприємством, але буде вважати, що це є колективний договір, в якому буде відповідальність за відносини якості, кількості послуг, між кожною квартирою окремо, і Теплоенерго, але по так званому колективному договору".

"Ми переходимо від системи, коли діє один вид договору, який жоден споживач не знає, не знає де передається від Теплоенерго до нього ця послуга – чи в квартирі, чи на вводі в будинок, де вимірюється якість цієї послуги, до кого звертатись і як проаналізувати те, що, наприклад, послуга неякісна – ми переходимо до системи різних видів договорів, які цілий будинок має визначити і вже відповідно до цього виду обраного договору буде чітко мати алгоритм дій, як і до кого треба звертатись у разі, якщо у споживача є застереження щодо якості або кількості послуги, або якщо споживач хоче переконатись в тому, що покази його лічильника правильні, чи він хоче уточнити, чи правильно розподіляється обсяг між споживачами будинку", - сказала Бабак.

Вона підкреслила, що всі ці питання врегульовується тими документами, які сьогодні були прийняті постановою Кабінету міністрів.

"Цими правилами затверджуються відповідні якісні показники. Власне, сьогодні ми затвердили дійсно, що якість гарячого водопостачання має бути з певними температурними параметрами. Наприклад, гарячою водою ми вважаємо лише ту, яка подається з температурою від 50 градусів за Цельсієм і не більше ніж 75 градусів за Цельсієм, якщо мова йде про послугу, що приймається в квартирі з індивідуальним договором. У разі, якщо послуга надається до вводу в будинок, наприклад за колективним договором, її температура має бути не менша ніж 55 градусів за Цельсієм. Відповідно до цих правил і договорів, ми тепер будемо переходити до розроблення і затвердження правил перерахунку за неякісні послуги або не в повному обсязі по всіх видах комунальних послуг", - сказала міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив правила і типові договори для надання послуг з постачання гарячої води.

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