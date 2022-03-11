В Изюме идет бой: в мэрии говорят, эвакуационные автобусы не могут пройти "зеленым коридором"

Цитата

"В Изюме идет ожесточенный бой. К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от Красного Креста, ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по "зеленому коридору" в Изюме", - отметил Стрельник.

Детали

По его словам, бои начались с самого утра, взрывы не стихают до сих пор, а российские войска обстреливают близлежащие села. Украинская армия и территориальная оборона защищают город, чтобы россияне не прорвались на южную часть города.

Дополнение

9 марта эвакуация из Изюма была сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Десятки автобусов, выехавших за жителями, - так и не попали в город. Лишь 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек.



9 марта утром сообщалось, что город Изюм в Харьковской области российские оккупанты взяли в осаду и уничтожают за отказ сдаться.