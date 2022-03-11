В Ізюмі йде бій: у мерії кажуть, евакуаційні автобуси не можуть пройти "зеленим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати вже повністю зруйноване місто Ізюм Харківської області. Начальник управління молоді та спорту місцевої міськради Максим Стрельник повідомляє, що через масивні обстріли була зірвана запланована на сьогодні евакуація, пише УНН.
Цитата
"В Ізюмі йде запеклий бій. На жаль, ані ми, ані гуманітарна допомога від Червоного Хреста, ані евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі", - зазначив Стрельник.
Деталі
За його словами, бої почалися з самого ранку, вибухи не стихають досі, а російські війська обстрілюють прилеглі села. Українська армія і територіальна оборона захищають місто, щоб росіяни не прорвалися на південну частину міста.
Доповнення
9 березня евакуація з Ізюма була зірвана через недотримання умов російською стороною. Десятки автобусів, які виїхали за жителями, - так і не потрапили до міста. Лише 6 одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб.
9 березня зранку повідомлялося, що місто Ізюм у Харківській області російські окупанти взяли в облогу і знищують через відмову здатися.