В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились": рашист пожаловался жене, что им не по силам захватить даже село
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта, воюющего на территории Украины в составе оккупационных войск с 24 февраля, с супругой. Он рассказал ей, что они не могут захватить одно село в Харьковской области и пожаловался на свое командование, передает УНН.
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«В Изюме пацанов так гоняли, что они все «кончились». Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут», - рассказывает рашист своей жене.
Детали
Он жалуется, что его командования не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. По его словам, осталось всего 40 человек. Поэтому им не по силам захватить даже одно село: «Мы не можем деревню взять одну. Уехали – пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых».
В СБ добавляют, что Вооруженные силы Украины методически работают над тем, чтобы «российские пацаны закончились» не только под Изюмом, но и на других временно оккупированных украинских территориях.
Дополнение
Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими воинами.