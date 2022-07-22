В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились": рашист пожаловался жене, что им не по силам захватить даже село

Цитата



«В Изюме пацанов так гоняли, что они все «кончились». Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут», - рассказывает рашист своей жене.



Детали



Он жалуется, что его командования не могут пойти в наступление, потому что у них мало людей. По его словам, осталось всего 40 человек. Поэтому им не по силам захватить даже одно село: «Мы не можем деревню взять одну. Уехали – пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых».

В СБ добавляют, что Вооруженные силы Украины методически работают над тем, чтобы «российские пацаны закончились» не только под Изюмом, но и на других временно оккупированных украинских территориях.

Дополнение

Российские оккупанты так боятся Вооруженных сил Украины, что только 1 из 10 готов к прямому столкновению с украинскими воинами.