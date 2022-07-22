В Изюме пацанов так гоняли, что они все "кончились": рашист поскаржився дружині, що їм не під силу захопити навіть село

Цитата



«В Изюме пацанов так гоняли, что они все «кончились». Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут», - розповідає рашист своїй дружині.



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Він скаржиться, що його командування не можуть піти в наступ, бо в них мало людей. За його словами, залишилося всього 40 чоловік. Тож їм не під силу захопити навіть одне село: «Мы не можем деревню взять одну. Поехали – пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых».

В СБ додають, що Збройні сили України методично працюють над тим, щоб «російські пацани закінчилися» не тільки під Ізюмом, а й на інших тимчасово окупованих українських територіях.

Доповнення

Російські окупанти так бояться Збройних сил України, що лише 1 із 10 готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.