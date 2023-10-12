В Израиле опознано 361 из 854 тел гражданских и 222 солдата - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила, что опознано подавляющее большинство солдат, убитых террористами ХАМАС во время их нападения на юг Израиля в минувшие выходные, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Семьи 222 солдат были официально уведомлены, а их имена обнародованы.
Процесс идентификации убитых солдат был относительно быстрым, поскольку в армии есть базы данных отпечатков пальцев и снимков зубов, а сами солдаты имеют жетоны.
Военные намерены похоронить всех убитых солдат до полудня пятницы.
С гражданскими ситуация сложнее. По состоянию на сегодня, как сообщается, на базу равината ЦАХАЛа для опознания было доставлено 854 тела гражданских лиц. Из них опознано только 361, а похоронено 264.
Прежде чем власти разрешат захоронение, необходимо провести анализы ДНК и сделать фотографии, которые затем просматриваются в различных национальных базах данных. В некоторых случаях семьи просят прийти и опознать своих близких, указывает издание.
Этот процесс замедлился из-за нехватки опытного персонала и оборудования, а также катастрофически высокого количества погибших, которое, как сообщается, превысило 1300 человек, пишет издание.
Тела палестинских боевиков, как указано, все еще в основном разбросаны на юге Израиля, их медленно собирают и доставляют в другое учреждение. ЦАХАЛ также проводит тесты ДНК на телах тех, кто, вероятно, является палестинскими боевиками, на случай любой потенциальной путаницы.
Дополнение
Минздрав Израиля 12 октября также обновил статистику по пострадавшим: по состоянию на 9 утра четверга с утра субботы в больницы по всей стране было доставлено 3297 пострадавших. Из них 28 были в критическом состоянии, 335 – в тяжелом, 581 – в состоянии средней тяжести, 1805 – в удовлетворительном.