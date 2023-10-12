В Ізраїлі упізнано 361 з 854 тіл цивільних і 222 солдати - ЦАХАЛ

Деталі

Сім'ї 222 солдатів були офіційно повідомлені, а їхні імена оприлюднені.

Процес ідентифікації вбитих солдатів був відносно швидким, оскільки в армії є бази даних відбитків пальців і знімків зубів, а самі солдати мають жетони.

Військові мають намір поховати всіх убитих солдатів до полудня п'ятниці.

З цивільними ситуація складніша. Станом на сьогодні, як повідомляється, на базу рабинатів ЦАХАЛу для упізнання було доставлено 854 тіла цивільних осіб. З них упізнано лише 361, а поховано 264.

Перш ніж влада дозволить поховання, необхідно провести аналізи ДНК і зробити фотографії, які потім проглядаються в різних національних базах даних. У деяких випадках сім'ї просять прийти та упізнати своїх близьких, вказує видання.

Цей процес сповільнився через брак досвідченого персоналу та обладнання, а також катастрофічно високої кількості загиблих, яка, як повідомляється, перевищила 1300 осіб, пише видання.

Тіла палестинських бойовиків, як вказано, все ще здебільшого розкидані на півдні Ізраїлю, їх повільно збирають і доставляють до іншої установи. ЦАХАЛ також проводить тести ДНК на тілах тих, хто, ймовірно, є палестинськими бойовиками, на випадок будь-якої потенційної плутанини.

Доповнення

МОЗ Ізраїлю 12 жовтня також оновив статистику щодо постраждалих: станом на 9 ранку четверга з ранку суботи до лікарень по всій країні було доставлено 3297 постраждалих. З них 28 були у критичному стані, 335 – у тяжкому, 581 – у стані середньої тяжкості, 1805 – у задовільному.