В Израиле прошли демонстрации против премьера страны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы городов Израиля на демонстрации против премьера Биньямина Нетаньяху, которого подозревают в коррупции, передает УНН со ссылкой на DW.
Десятки тысяч израильтян приняли участие в протестах против подозреваемого в коррупции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Марши позора" состоялись в субботу, 2 декабря, вечером Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.
Поводом для акции протеста стал законопроект, который ограничивает полномочия полиции и предоставляет премьер-министру иммунитет от уголовного преследования. Законопроект должны рассмотреть во втором чтении в понедельник, 4 декабря.
3 августа полиция Израиля сообщила верховному суду страны, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Полиция подозревает, что Нетаньяху мог получать незаконные подарки от богатых друзей, в частности от австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Милчан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция Израиля подтвердила, что допросила Нетаньяху
Кроме того, согласно материалам отдельного дела, премьер Израиля якобы договорился с медиагруппой "Едиот Ахронот" об ослаблении их конкурентов в обмен на благоприятное освещение деятельности правительства. Сам Нетаньяху отвергает все обвинения в свой адрес.