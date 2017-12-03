В Израиле прошли демонстрации против премьера страны

Десятки тысяч израильтян приняли участие в протестах против подозреваемого в коррупции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Марши позора" состоялись в субботу, 2 декабря, вечером Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.

Поводом для акции протеста стал законопроект, который ограничивает полномочия полиции и предоставляет премьер-министру иммунитет от уголовного преследования. Законопроект должны рассмотреть во втором чтении в понедельник, 4 декабря.

3 августа полиция Израиля сообщила верховному суду страны, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Полиция подозревает, что Нетаньяху мог получать незаконные подарки от богатых друзей, в частности от австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Милчан.

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Кроме того, согласно материалам отдельного дела, премьер Израиля якобы договорился с медиагруппой "Едиот Ахронот" об ослаблении их конкурентов в обмен на благоприятное освещение деятельности правительства. Сам Нетаньяху отвергает все обвинения в свой адрес.