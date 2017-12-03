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В Ізраїлі пройшли демонстрації проти прем'єра країни

В Ізраїлі пройшли демонстрації проти прем'єра країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці міст Ізраїлю на демонстрації проти прем'єра Біньяміна Нетаньяху, якого підозрюють у корупції, передає УНН з посиланням на DW.

Десятки тисяч ізраїльтян взяли участь в протестах проти підозрюваного в корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

"Марші ганьби" відбулися у суботу, 2 грудня, ввечері Тель-Авіві, Єрусалімі та Хайфі.

Приводом для акції протесту став законопроект, який обмежує повноваження поліції і надає прем'єр-міністру імунітет від кримінального переслідування. Законопроект мають розглянути в другому читанні в понеділок, 4 грудня.

3 серпня поліція Ізраїлю повідомила верховному суду країни, що прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підозрюють у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Поліція підозрює, що Нетаньяху міг отримувати незаконні подарунки від заможних друзів, зокрема від австралійського мільярдера Джеймса Пекера та голлівудського продюсера Арнона Мілчана.

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Окрім того, згідно з матеріалами окремої справи, прем'єр Ізраїлю нібито домовився з медіагрупою "Єдіот Ахронот" про послаблення їхніх конкурентів у обмін на сприятливе висвітлення діяльності уряду. Сам Нетаньяху відкидає всі звинувачення на свою адресу.

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