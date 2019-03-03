В Израиле прекратили продажу билетов на Евровидение-2019 из-за махинаций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Израильский телеканал KAN, который является официальным вещателем “Евровидения-2019” в этом году, попросил агентство по распространению билетов прекратить их продажу, сообщает издание Jerusalem Post. Сообщение появилось после того, как министр общественной безопасности Гилад Эрдан сообщил о возможных махинациях, информирует УНН.
KAN сообщил, что продажа билетов приостановлена до дальнейшего распоряжения. В телекомпании уточнили, что были обнаружены попытки незаконного вмешательства в процесс распространения билетов. Оказалось, что места на лучшие места на основное шоу попали к журналистам и спортивным функционерам, хотя должны были быть доступны всем желающим.
В сообщении KAN указывается, что использование шоу в преступных целях “порочит репутацию государства Израиль”.
Финал “Евровидения” пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Напоминаем, Украина не будет в этом году участвовать в международном песенном конкурсе “Евровидение”. Об этом сообщило “Общественное вещание”.