В Ізраїлі припинили продажі квитків на Євробачення-2019 через махінації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Ізраїльський телеканал KAN, який є офіційним мовником “Євробачення-2019” цього року, попросив агентство з розповсюдження квитків припинити їхній продаж, повідомляє видання Jerusalem Post. Повідомлення з’явилося після того, як міністр громадської безпеки Гілад Ердан повідомив про можливі махінації, інформує УНН.
KAN повідомив, що продаж квитків зупинено до подальшого розпорядження. У телекомпанії уточнили, що були виявлені спроби незаконного втручання в процес розповсюдження квитків. Виявилося, що місця на кращі місця на основне шоу потрапили до журналістів і спортивних функціонерів, хоча повинні були бути доступні всім бажаючим.
У повідомленні KAN вказується, що використання шоу в злочинних цілях “порочить репутацію держави Ізраїль”.
Фінал “Євробачення” пройде з 14 по 18 травня у Тель-Авіві.
Нагадуємо, Україна не братиме цього року участі у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”. Про це повідомило “Суспільне мовлення”.