В Ізраїлі припинили продажі квитків на Євробачення-2019 через махінації

КИЇВ. 3 березня. УНН. Ізраїльський телеканал KAN, який є офіційним мовником “Євробачення-2019” цього року, попросив агентство з розповсюдження квитків припинити їхній продаж, повідомляє видання Jerusalem Post. Повідомлення з’явилося після того, як міністр громадської безпеки Гілад Ердан повідомив про можливі махінації, інформує УНН.