В Израиль из США прибыла первая партия оружия с начала нападений ХАМАСа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что первый самолет с американским вооружением прибыл на авиабазу Неватым на юге Израиля поздно вечером во вторник, сообщает УНН.
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«Сотрудничество между нашими военными является ключевой частью обеспечения региональной безопасности и стабильности во время войны", - говорится в сообщении ЦАХАЛа в социальной сети X, ранее известной как Twitter.
Министерство обороны Израиля опубликовало видео прибытия груза. В нем говорится, что оборудование было "закуплено и доставлено в министерство обороны Израиля, миссией США по закупкам и международным транспортным подразделением".
משרד הביטחון מפרסם תיעוד מנחיתת מטוס המטען, שהביא לישראל משלוח ראשון של חימושים מתקדמים.
הציוד נרכש והובא לישראל במבצע משותף למנהל הרכש (מנה"ר), משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב ויחידת הממונה על השינוע הבינלאומי, אשר גייסה את מטוס המטען, שהביא את החימושים בטיסה ישירה מארה"ב. pic.twitter.com/xZodTxX41y
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Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в субботу, сразу после нападения ХАМАСа, чтобы подчеркнуть, что его страна продолжает поддерживать Израиль. В своем выступлении в Белом доме во вторник Байден осудил" чистое, безупречное зло "нападавших ХАМАСа и подтвердил, что среди погибших в Израиле по меньшей мере 14 американских граждан.
Байден также заявил, что будет призывать Конгресс одобрить увеличение финансирования Израиля. Он пообещал, что его администрация не допустит, чтобы у Израиля закончились боеприпасы и перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол", которая предназначена для того, чтобы сбивать ракеты с воздуха до того, как они попадут на израильскую территорию.
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Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил во вторник CNN, что Белый дом ведет "активные переговоры" с Израилем, чтобы попытаться вернуть домой американских граждан, находящихся в заключении у ХАМАСа. По словам посла Израиля в США, боевики ХАМАС удерживают в заложниках до 150 человек в разных местах газы после их рейдов на юге Израиля в субботу.
ХАМАС заявил, что начнет казнить гражданских заложников, если Израиль будет обстреливать людей в Газе без предупреждения.