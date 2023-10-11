В Ізраїль із США прибула перша партія зброї з початку нападів ХАМАСу

Цитата

«Співпраця між нашими військовими є ключовою частиною забезпечення регіональної безпеки і стабільності під час війни", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter.

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео прибуття вантажу. У ньому сказано, що обладнання було "закуплено і доставлено до міністерства оборони Ізраїлю, місією США з питань закупівель і Міжнародним транспортним підрозділом".

משרד הביטחון מפרסם תיעוד מנחיתת מטוס המטען, שהביא לישראל משלוח ראשון של חימושים מתקדמים.

הציוד נרכש והובא לישראל במבצע משותף למנהל הרכש (מנה"ר), משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב ויחידת הממונה על השינוע הבינלאומי, אשר גייסה את מטוס המטען, שהביא את החימושים בטיסה ישירה מארה"ב. pic.twitter.com/xZodTxX41y

Доповнення

Президент США Джо Байден зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху в суботу, відразу після нападу ХАМАСу, щоб підкреслити, що його країна продовжує підтримувати Ізраїль. У своєму виступі в Білому домі у вівторок Байден засудив "чисте, бездоганне зло" нападників ХАМАСу і підтвердив, що серед загиблих в Ізраїлі є щонайменше 14 американських громадян.

Байден також заявив, що закликатиме Конгрес схвалити збільшення фінансування Ізраїлю. Він пообіцяв, що його адміністрація не допустить, щоб у Ізраїлю закінчилися боєприпаси і перехоплювачі для системи протиповітряної оборони "Залізний купол", яка призначена для того, щоб збивати ракети з повітря до того, як вони потраплять на ізраїльську територію.

Доповнення

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у вівторок CNN, що Білий дім веде "активні переговори" з Ізраїлем, щоб спробувати повернути додому американських громадян, які перебувають в ув'язненні у Хамасу. За словами посла Ізраїлю в США, бойовики ХАМАС утримують в заручниках до 150 людей у різних місцях Гази після їхніх рейдів на півдні Ізраїлю в суботу.

ХАМАС заявив, що почне страчувати цивільних заручників, якщо Ізраїль обстрілюватиме людей в Газі без попередження.