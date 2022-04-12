В Измаильский детский дом доставлена гуманитарная помощь

"Они (МХП - ред.) предоставили 1 584 баночки детского питания для малышей, лишенных семейной опеки. Детки получили суп-пюре с курицей и тыквой и суп-пюре с курицей и овощами. Благодарим компанию за неравнодушие и поддержку маленьких украинцев во время войны. Им сейчас особенно необходимо чувствовать заботу", - отметили в организации.

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Ранее сообщалось, что МХП вместе со своим брендом "Наша Ряба" запустили производство детского питания "КОКО". Проект готовился задолго до войны, и первые партии должны были поступить в продажу, однако в компании решили передать продукцию на благотворительные цели.