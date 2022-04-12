В Ізмаїльський дитячий будинок доставлено гуманітарну допомогу

«Вони (МХП - ред.) надали 1 584 баночки дитячого харчування для малюків, позбавлених родинної опіки. Дітки отримали суп-пюре з куркою та гарбузом та суп-пюре з куркою та овочами. Дякуємо компанії за небайдужість та підтримку маленьких українців під час війни. Їм зараз особливо необхідно відчувати турботу», - зазначили в організації.

Додамо

Раніше повідомлялось, що МХП разом зі своїм брендом «Наша Ряба» запустили виробництво дитячого харчування «КОКО». Проект готувався задовго до війни, і перші партії мали надійти у продаж, проте в компанії вирішили передати продукцію на благодійні цілі.