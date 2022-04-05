Бренд "Наша Ряба" выпустил детское питание

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"Еще до войны мы начали проект по изготовлению качественного детского питания из курочки "Наша Ряба" в Европе, так как в Украине нет подобного производства, что могло бы производить мясную продукцию в соответствии с нашими требованиями и стандартами. И вот мы получили первую партию детского питания "КОКО" от "Нашей Рябы", - рассказали в компании.

Детали

Но учитывая сложные условия, в которых оказались многие дети, эта партия будет передана благотворительным фондам, говорится в сообщении.

"Даже в такое сложное время "Наша Ряба" всегда рядом с нашими потребителями и даже с самыми маленькими", - подчеркнули в компании.

Детали о самом продукте

Детское питание "КОКО" - это высококачественный продукт на каждый день для малышей возрастом от 6 месяцев. В ассортименте 3 вкуса с курочкой и органическими овощами в составе:

- нежное пюре из курочки: 100 г

- суп-пюре с курочкой и тыквой: 190 г

- суп-пюре с курочкой и овощами: 190 г

Справка

Бренд "Наша Ряба" принадлежит международной компании МХП Юрия Косюка.