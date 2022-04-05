Бренд "Наша Ряба" випустив дитяче харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Перша партія дитячого харчування «КОКО» вже надійшла в Україну, повідомляє УНН.
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«Ще до війни ми розпочали проєкт з виготовлення якісного дитячого харчування з курочки «Наша Ряба» у Європі, так як в Україні немає подібного виробництва, що могло б виготовляти м’ясну продукцію згідно з нашими вимогами та стандартами. І от ми отримали першу партію дитячого харчування «КОКО» від «Нашої Ряби», - розповіли в компанії.
Деталі
Та враховуючи складні умови, у яких опинилися багато дітей, ця партія буде передана благодійним фондам, йдеться у повідомленні.
«Навіть у такий складний час «Наша Ряба» завжди поруч з нашими споживачами і навіть з самими маленькими», - наголосили в компанії.
Деталі про сам продукт
Дитяче харчування «КОКО» – це високоякісний продукт на кожен день для малюків віком від 6 місяців. В асортименті 3 смаки з курочкою та органічними овочами у складі:
- ніжне пюре з курочки: 100 г
- суп-пюре з курочкою та гарбузом: 190 г
- суп-пюре з курочкою та овочами: 190 г
Довідка
Бренд «Наша Ряба» належить міжнародній компанії МХП Юрія Косюка.