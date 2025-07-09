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В июне каждая третья уничтоженная вражеская цель на счету Сил беспилотных систем - Сырский

Киев • УНН

 • 243 просмотра

В июне Силы беспилотных систем поразили более 19,6 тыс. целей, уничтожив 5024. Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны Украины, приходится на СБС.

В июне каждая третья уничтоженная вражеская цель на счету Сил беспилотных систем - Сырский

В июне Силы беспилотных систем поразили более 19,6 тыс. целей, уничтожили – 5024. Всего в прошлом месяце каждая третья вражеская цель – из всех пораженных Силами обороны Украины – на счету СБС. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

В июне каждая третья вражеская цель – из всех пораженных Силами обороны Украины – на счету СБС. Всего за предыдущий месяц группировка Сил БпС поразила более 19,6 тыс. целей, уничтожила – 5024. В частности, обезврежено 88 российских танков, 129 ББМ, 427 артиллерийских систем, 31 РСЗО 

- сообщил Сырский.

Он также отметил, что на счету СБС более 4,5 тыс. выведенных из строя россиян, из них 2548 человек – ликвидированы.

Среди наиболее действенных подразделений – "Птицы Мадьяра", "Феникс", "Ахиллес", "Nemesis", "Степные хищники", "Рарог".

Напомним

Уже 100 тяжелых огнеметных систем потеряли российские оккупанты с начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
Александр Сырский
Украина
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