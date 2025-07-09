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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У червні кожна третя знищена ворожа ціль на рахунку Сил безпілотних систем - Сирський

Київ • УНН

 • 247 перегляди

У червні Сили безпілотних систем уразили понад 19,6 тис. цілей, знищивши 5024. Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони України, припадає на СБС.

У червні кожна третя знищена ворожа ціль на рахунку Сил безпілотних систем - Сирський

У червні Сили безпілотних систем уразили понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Загалом у минулому місяці кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС. Загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ 

- повідомив Сирський.

Він також зазначив, що на рахунку СБС понад 4,5 тис. виведених з ладу росіян, із них 2548 особи – ліквідовані.

Серед найбільш дієвих підрозділів – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог".

Нагадаємо

Вже 100 важких вогнеметних систем втратили російські окупанти від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаТехнології
Олександр Сирський
Україна
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