У червні кожна третя знищена ворожа ціль на рахунку Сил безпілотних систем - Сирський
Київ • УНН
У червні Сили безпілотних систем уразили понад 19,6 тис. цілей, знищивши 5024. Кожна третя ворожа ціль, уражена Силами оборони України, припадає на СБС.
У червні Сили безпілотних систем уразили понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Загалом у минулому місяці кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС. Загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ
Він також зазначив, що на рахунку СБС понад 4,5 тис. виведених з ладу росіян, із них 2548 особи – ліквідовані.
Серед найбільш дієвих підрозділів – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог".
Нагадаємо
Вже 100 важких вогнеметних систем втратили російські окупанти від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.