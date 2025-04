В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу людей: есть раненые

Детали

Инцидент произошел на Наблус-роуд в столичном районе Шейх-Джарра.

Служба спасения Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь шести "пешеходам", пострадавшим в результате непредсказуемого нападения. Степень их травм до конца не ясна, но в службе говорят, что все шестеро в сознании.

По сообщению полиции, водитель был "нейтрализован".

Reports of a ramming in Sheikh Jarrah, Jerusalem. pic.twitter.com/br2ppzL5LS

- Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021

BREAKING Several wounded in suspected ramming attack in SheikhJarrah , Jerusalem: reports pic.twitter.com/huoFrRkhnN

- Guy Elster (@guyelster) May 16, 2021

Ramming attack in Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem

Four officers injured the attacker has been shot pic.twitter.com/Z9558KBYlC

- WEEDPUBLICANS (@fvckcommies) May 16, 2021