В Єрусалимі автомобіль в'їхав в натовп людей: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. В Східному Єрусалимі автомобіль здійснив наїзд на натовп людей, в результаті якого поранення отримали шестеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Інцидент стався на Наблус-роуд в столичному районі Шейх-Джарра.
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Служба порятунку Magen David Adom повідомляє, що надає допомогу шістьом "пішоходам", постраждалим в результаті непередбачуваного нападу. Ступінь їх травм до кінця не зрозуміла, але в службі кажуть, що всі шестеро в свідомості.
За повідомленням поліції, водій був "нейтралізований".
Reports of a ramming in Sheikh Jarrah, Jerusalem. pic.twitter.com/br2ppzL5LS— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021
BREAKING Several wounded in suspected ramming attack in SheikhJarrah, Jerusalem: reports pic.twitter.com/huoFrRkhnN— Guy Elster (@guyelster) May 16, 2021
Ramming attack in Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem
Four officers injured the attacker has been shotpic.twitter.com/Z9558KBYlC