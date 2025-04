В Єрусалимі автомобіль в'їхав в натовп людей: є поранені

Деталі

Інцидент стався на Наблус-роуд в столичному районі Шейх-Джарра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїльсько-Палестинський конфлікт: з початку боїв в Газі загинуло 174 людини, з них 47 дітей

Служба порятунку Magen David Adom повідомляє, що надає допомогу шістьом "пішоходам", постраждалим в результаті непередбачуваного нападу. Ступінь їх травм до кінця не зрозуміла, але в службі кажуть, що всі шестеро в свідомості.

За повідомленням поліції, водій був "нейтралізований".

Reports of a ramming in Sheikh Jarrah, Jerusalem. pic.twitter.com/br2ppzL5LS

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021

BREAKING Several wounded in suspected ramming attack in SheikhJarrah, Jerusalem: reports pic.twitter.com/huoFrRkhnN

— Guy Elster (@guyelster) May 16, 2021

Ramming attack in Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem

Four officers injured the attacker has been shotpic.twitter.com/Z9558KBYlC

— WEEDPUBLICANS(@fvckcommies) May 16, 2021