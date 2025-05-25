Армии рф удалось закрепиться в четырех населенных пунктах в Сумской области - DeepState

Российские оккупационные войска 24 мая закрепились в населенных пунктах Веселовка, Журавка, Новенкое и Басовка и пытаются зайти в Беловоды. По данным аналитического OSINT-проекта DeepState, эта территория теперь обозначена на карте как оккупированная, а не как "серая зона", передает УНН.

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Отмечается, что первые попытки оккупантов занять позиции на Сумщине датируются началом марта, когда это было еще частью битвы за Суджу. Заняв Свердликово, захватчики начали вытеснять наши позиции из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики.

Первые попытки захода на Сумщину начались с села Новенькое, которые закончились без успеха, ведь физически села как такового уже не было и прятаться кацапам пришлось в построенных позициях или в посадках, тогда Силам Обороны удалось оттеснить противника, но активное давление и работа дронами не дала возможности там пробыть долго - говорится в сообщении DeepState.

По данным аналитиков, далее развитие событий набирало обороты через Журавку и определенное время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражение по врагу вдоль границы.

Через Новенькое враг длительное время осуществлял заход в глубину и двигался в сторону Басовки, чтобы попытаться закрепиться на данной местности и выполнить на тот момент актуальную задачу по физическому закрытию логистики в Суджу.

Но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов, куда подтянули подкрепление для стабилизационных мероприятий. Из-за отсутствия успехов на этом участке враг начал искать новые попытки продвижений и надавил на Журавку и Веселовку.

Украинские военные начали умножать попытки врага продвинуться в районе Журавки, однако, враг нащупал слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь. К сожалению, постоянное давление пехоты сказалось и количеством они взяли верх в этом районе. Очень часто можно было видеть попытки врага на скорости пролететь на квадроциклах в сторону Басовки и все эти попытки умножались на ноль, даже, при успешной попытке доехать в село - пишет OSINT-проект.

В DeepState отметили, что длительное время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попыткам накапливаться.

В данном районе кацапы используют пехоту и привлекают квадроциклы для быстрого доезда до заданной точки штурма. Однако стоит констатировать, что им удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают предпринимать попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях. В частности, наши подразделения активно работают по кацапам в данных населенных пунктах. Недавно, к примеру, была ликвидирована вражеская пехота, которая забежала в дома в Беловодах, дронщиками ГПСУ - рассказали аналитики.

"Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и еженощно уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас из Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в данном сценарии развития событий", - добавили в DeepState.

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