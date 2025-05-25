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Армии рф удалось закрепиться в четырех населенных пунктах в Сумской области - DeepState

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Оккупационные войска россии закрепились в нескольких селах Сумской области и пытаются продвинуться дальше, в частности, к Беловодам. Силы обороны пытаются сдержать врага и стабилизировать ситуацию.

Армии рф удалось закрепиться в четырех населенных пунктах в Сумской области - DeepState

Российские оккупационные войска 24 мая закрепились в населенных пунктах Веселовка, Журавка, Новенкое и Басовка и пытаются зайти в Беловоды. По данным аналитического OSINT-проекта DeepState, эта территория теперь обозначена на карте как оккупированная, а не как "серая зона", передает УНН

Детали

Отмечается, что первые попытки оккупантов занять позиции на Сумщине датируются началом марта, когда это было еще частью битвы за Суджу. Заняв Свердликово, захватчики начали вытеснять наши позиции из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики. 

Первые попытки захода на Сумщину начались с села Новенькое, которые закончились без успеха, ведь физически села как такового уже не было и прятаться кацапам пришлось в построенных позициях или в посадках, тогда Силам Обороны удалось оттеснить противника, но активное давление и работа дронами не дала возможности там пробыть долго

- говорится в сообщении DeepState.

По данным аналитиков, далее развитие событий набирало обороты через Журавку и определенное время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражение по врагу вдоль границы.

Через Новенькое враг длительное время осуществлял заход в глубину и двигался в сторону Басовки, чтобы попытаться закрепиться на данной местности и выполнить на тот момент актуальную задачу по физическому закрытию логистики в Суджу. 

Но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов, куда подтянули подкрепление для стабилизационных мероприятий. Из-за отсутствия успехов на этом участке враг начал искать новые попытки продвижений и надавил на Журавку и Веселовку.

Украинские военные начали умножать попытки врага продвинуться в районе Журавки, однако, враг нащупал слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь. К сожалению, постоянное давление пехоты сказалось и количеством они взяли верх в этом районе. Очень часто можно было видеть попытки врага на скорости пролететь на квадроциклах в сторону Басовки и все эти попытки умножались на ноль, даже, при успешной попытке доехать в село

- пишет OSINT-проект.

В DeepState отметили, что длительное время Сумщину можно было воспринимать как серую зону, ведь бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попыткам накапливаться. 

В данном районе кацапы используют пехоту и привлекают квадроциклы для быстрого доезда до заданной точки штурма. Однако стоит констатировать, что им удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают предпринимать попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях. В частности, наши подразделения активно работают по кацапам в данных населенных пунктах. Недавно, к примеру, была ликвидирована вражеская пехота, которая забежала в дома в Беловодах, дронщиками ГПСУ

- рассказали аналитики.

"Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и еженощно уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории, ведь после вытеснения нас из Курщины у них в планах было создание "буферной зоны" на Сумщине, что вполне логично и ожидаемо в данном сценарии развития событий", - добавили в DeepState.

В Сумской ОВА опровергли информацию об установлении российского контроля над Юнаковкой24.05.25, 20:25 • 3020 просмотров

Вита Зеленецкая

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