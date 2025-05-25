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Армії рф вдалося закріпитись у чотирьох населених пунктах на Сумщині - DeepState

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Окупаційні війська росії закріпились у кількох селах Сумщини та намагаються просунутись далі, зокрема, до Біловодів. Сили оборони намагаються стримати ворога та стабілізувати ситуацію.

Армії рф вдалося закріпитись у чотирьох населених пунктах на Сумщині - DeepState

Російські окупаційні війська 24 травня закріпились у населених пунктах Веселівка, Журавка, Новенке та Басівка та намагають зайти у Біловоди. За даними аналітичного OSINT-проєкту DeepState, ця територія тепер позначена на карті як окупована, а не як "сіра зона", передає УНН

Деталі

Зазначається, що перші спроби окупантів зайняти позиції на Сумщині датуються початком березня, коли це було ще частиною битви за Суджу. Зайнявши Свердликово, загарбники почали витісняти наші позиції з під кордону і формувати можливість для перекриття логістики. 

Перші спроби заходу на Сумщину почалися з села Новеньке, які закінчилися без успіху, адже фізично села як такого вже не було і ховатися кацапам довелося у побудованих позиціях або в посадках, тоді Силам Оборони вдалося відтіснити противника, але активний тиск та робота дронами не дала можливості там пробути довго

- йдеться у дописі DeepState.

За даними аналітиків, далі розвиток подій набирав обертів через Журавку і певний час Силам Оборони вдавалося стримувати і здійснювати ураження по ворогу вздовж кордону.

Через Новеньке ворог тривалий час здійснював захід в глибину і рухався в сторону Басівки, щоб спробувати закріпитися на даній місцевості і виконати на той момент актуальну задачу по фізичному закриттю логістики в Суджу. 

Але Силам Оборони вдавалося довго стримувати ворога, зокрема, роботою дронів, куди підтягнули підкріплення для стабілізаційних заходів. Через відсутність успіхів на цій ділянці ворог почав шукати нові спроби просувань і натиснув на Журавку і Веселівку.

Українські військові почали множити спроби ворога просунутися в районі Журавки, однак, ворог нащупав слабке місце між Журавкою і Новеньким, використовуючи посадки для заходу вглиб. На жаль, постійний тиск піхоти дався взнаки і кількістю вони взяли перевагу в цьому районі. Дуже часто можна було бачити спроби ворога на швидкості пролетіти на квадроциклах в сторону Басівки і всі ці спроби множилися на нуль, навіть, при успішній спробі доїхати в село

- пише OSINT-проєкт.

В DeepState зауважили, що тривалий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил Оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. 

В даному районі кацапи використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму. Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях. Зокрема, наші підрозділи активно працюють по кацапах в даних населених пунктах. Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ

- розповіли аналітики.

"Силам Оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування в глибину Сумщини, а екіпажі щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій", - додали в DeepState.

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