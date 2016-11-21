В Ивано-Франковске задержали мужчину, который "заминировал" фонтан в центре города

Работники полиции оперативно выехали на место происшествия с целью проведения проверки по выявлению взрывоопасных предметов с привлечением служебной собаки, взрывотехников со специальным техническим оборудованием и тому подобное. В результате поисков взрывчатку не обнаружили.

В ходе проведенных розыскных мероприятий, направленных на установление лица, сообщившего о заминировании, правоохранители установили и задержали для выяснения обстоятельств подозреваемого в ложном сообщении. Им оказался житель областного центра 1982 г.р., ранее судимый за совершение краж с проникновением в жилье, другое помещение. Мужчина дал показания с признанием, а свои действия объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений позвонил в полицию.

Правоохранители решают вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения, согласно совершенному им правонарушению, предусмотренному ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которое карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. Мобильный телефон, с которого он совершил звонок в полицию, стражи порядка изъяли. Проводится следствие.