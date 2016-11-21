В Івано-Франківську затримали чоловіка, який “замінував” фонтан у центрі міста

Працівники поліції оперативно виїхали на місце події з метою проведення перевірки щодо виявлення вибухонебезпечних предметів із залученням службової собаки, вибухотехніків із спеціальним технічним обладнанням тощо. У результаті пошуків вибухівки не виявлено.

В ході проведених пошукових заходів, спрямованих на встановлення особи, яка повідомила про замінування, правоохоронці встановили та затримали для з’ясування обставин підозрюваного у неправдивому повідомленні. Ним виявився житель обласного центру 1982 р.н., раніше судимий за вчинення крадіжок з проникненням у житло, інше приміщення. Чоловік надав свідчення із зізнанням, а свої дії пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння та із хуліганських мотивів передзвонив у поліцію.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення зловмисникові підозри, відповідно до вчиненого ним правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. Мобільний телефон, з якого він здійснив дзвінок у поліцію, правоохоронці вилучили. Проводиться слідство.