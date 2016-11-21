В Ивано-Франковске почтили память погибших Героев Небесной сотни

В мероприятии приняли участие священнослужители всех конфессий. Также на панихиду пришли и несколько сотен неравнодушных жителей Ивано-Франковска, среди которых были военнослужащие, общественные деятели, представители власти и рядовые жители областного центра Прикарпатья.

Стоит отметить, что мероприятие проходило в рамках празднования Дня Достоинства и Свободы.

Напомним, в Ужгороде на площади Народной возле памятника Тарасу Шевченко состоялось общественное вече, посвященное третьей годовщине начала Революции Достоинства.