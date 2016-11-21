В Ивано-Франковске почтили память погибших Героев Небесной сотни
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Ивано-Франковске на территории Мемориального сквера состоялась панихида по Героям Небесной сотни и воинам АТО, сообщает корреспондент УНН.
В мероприятии приняли участие священнослужители всех конфессий. Также на панихиду пришли и несколько сотен неравнодушных жителей Ивано-Франковска, среди которых были военнослужащие, общественные деятели, представители власти и рядовые жители областного центра Прикарпатья.
Стоит отметить, что мероприятие проходило в рамках празднования Дня Достоинства и Свободы.
Напомним, в Ужгороде на площади Народной возле памятника Тарасу Шевченко состоялось общественное вече, посвященное третьей годовщине начала Революции Достоинства.