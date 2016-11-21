В Івано-Франківську вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної сотні

У заході взяли участь священнослужителі усіх конфесій. Також на панахиду прийшли і кілька сотень небайдужих франківчан, серед яких були військовослужбовці, громадські діячі, представники влади та пересічні мешканці обласного центру Прикарпаття.

Варто зазначити, що захід відбувався у рамках відзначення Дня Гідності та Свободи.

Нагадаємо, в Ужгороді на площі Народній біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулося громадське віче, присвячене третій річниці початку Революції гідності.