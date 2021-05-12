В Ивано-Франковске ночью взорвался BMW Х5: в него стреляли из РПГ

Детали

Сообщение, что на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5, полиция получила 11 мая около 23:25. На место отправили патрульных, следователей, оперативников и взрывотехников.

"Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль", - сообщили в полиции.

Указано, что все вещественные доказательства направлены на экспертизу. Пострадавших нет.

Следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В 2020 году в Украине сохранялась тенденция использования разного типа оружия и взрывных устройств во время конфликтов на дороге, споров между соседями и членами семьи. В частности, по данным исследования Центра исследований безопасности "СЕНСС", идентифицировано 101 гранатомет и 53 пулемета, обнаруженных в тайниках с оружием, жилье гражданских лиц, местах совершения преступлений с участием преступных группировок и тому подобное. При этом, как отмечается, в 2020 году, согласно официальным данным Офиса Генпрокурора, правоохранители изъяли 53 гранатометы и реактивные системы.