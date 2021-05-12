В Івано-Франківську вночі вибухнув BMW Х5: у нього стріляли з РПГ

Деталі

Повідомлення, що на вулиці Галицька вибухнув автомобіль BMW Х5, поліція отримала 11 травня близько 23:25. На місце відправили патрульних, слідчих, оперативників та вибухотехніків.

"Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет, здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль", - повідомили у поліції.

Вказано, що всі речові докази направлено на експертизу. Постраждалих немає.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Доповнення

У 2020 році в Україні зберігалася тенденція щодо використання різного типу зброї та вибухових пристроїв під час конфліктів на дорозі, суперечок між сусідами та членами родини. Зокрема, за даними дослідження Центру безпекових досліджень "СЕНСС", ідентифіковано 101 гранатомет та 53 кулемети, виявлені в схронах зі зброєю, помешканнях цивільних осіб, місцях вчинення злочинів за участю злочинних угруповань тощо. При цьому, як зазначається, у 2020 році, відповідно до офіційних даних Офісу Генпрокурора, правоохоронці вилучили 53 гранатомети та реактивні системи.