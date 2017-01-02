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12 марта, 19:49 • 107742 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140555 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В Ивано-Франковске состоится Рождественское шествие

В Ивано-Франковске состоится Рождественское шествие

Киев • УНН

 • 7576 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 2 января. УНН. Рождественское шествие пройдет до Вечевой площади, где состоится праздничное действо "Рождество в Ивано-Франковске", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского горисполкома.

Руководство города приглашает всех земляков и гостей Ивано-Франковска 9 января в 15:45 на Рождественское шествие от городского совета, в ходе которого колядками, все желающие, будут прославлять новорожденного Христа. Поздравлениями и рождественскими колядками будут приветствовать творческие коллективы, вертепы, певцы областного центра Прикарпатья.

Напомним, 1 января "Марш мира" состоялся в Ивано-Франковске.

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