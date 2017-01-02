В Ивано-Франковске состоится Рождественское шествие
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 2 января. УНН. Рождественское шествие пройдет до Вечевой площади, где состоится праздничное действо "Рождество в Ивано-Франковске", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского горисполкома.
Руководство города приглашает всех земляков и гостей Ивано-Франковска 9 января в 15:45 на Рождественское шествие от городского совета, в ходе которого колядками, все желающие, будут прославлять новорожденного Христа. Поздравлениями и рождественскими колядками будут приветствовать творческие коллективы, вертепы, певцы областного центра Прикарпатья.
Напомним, 1 января "Марш мира" состоялся в Ивано-Франковске.