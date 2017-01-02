В Івано-Франківську відбудеться Різдвяна хода
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 2 січня. УНН. Різдвяна хода пройде до Вічевого майдану, де відбудеться святкове дійство “Різдво у Франківську”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківського міськвиконкому.
Керівництво міста запрошує всіх краян та гостей Івано-Франківська 9 січня о 15:45 на Різдвяну ходу від міської ради, у якій колядами, всі охочі, прославлятимуть новонародженого Христа. Віншуваннями та Різдвяними колядами вітатимуть мистецькі колективи, вертепи, співаки обласного центру Прикарпаття.
Нагадаємо, 1 січня "Марш миру" відбувся в Івано-Франківську.