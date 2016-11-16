В Ивано-Франковске перенесли суд над правоохранителем, которого обвиняют в покрытии наркотрафика

Причиной переноса рассмотрения дела стало состояние здоровья обвиняемого. Стоит отметить, что судья Деркач решила не объявлять диагноз.

Следующее судебное заседание состоится 8 декабря в 11.00.

Напомним, в апреле 2016 года СБ Украины перекрыла мощный канал поставок из стран ЕС таблеток с содержанием наркотических веществ. Во время досудебного следствия правоохранители установили причастность к наркобизнесу работников оперативно-поискового отдела в Ивано-Франковской области межрегионального Управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства полицейских, во время которых сотрудники спецслужбы обнаружили наркотические средства и значительные суммы в валюте. Подсудимый обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ч.1 ст. 309 УК Украины.