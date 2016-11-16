В Івано-Франківську перенесли суд над правоохоронцем, якого звинувачують у покриванні наркотрафіку
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні в Івано-Франківському міському суді перенесли розгляд справи, згідно якої начальника відділу першого територіального Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції звинувачують у покриванні контрабанди наркотиків в Україну, передає кореспондент УНН.
Причиною переносу розгляду справи став стан здоров'я обвинуваченого. Варто зазначити, що суддя Деркач вирішила не оголошувати діагноз.
Наступне судове засідання відбудеться 8 грудня о 11.00.
Нагадаємо, у квітні 2016 року СБ України перекрила потужний канал поставок з країн ЄС пігулок з вмістом наркотичних речовин. Під час досудового слідства правоохоронці встановили причетність до наркобізнесу працівників оперативно-пошукового відділу в Івано-Франківській області міжрегіонального Управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.
Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання поліцейських, під час яких співробітники спецслужби виявили наркотичні засоби та значні суми у валюті. Підсудного звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч.2 ст. 369-2 (зловживання впливом), ч.1 ст. 309 КК України.