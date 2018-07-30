В Ивано-Франковской области разоблачили братьев-наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Служба безопасности Украины ликвидировала деятельность наркоторговцев в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
"В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность наркоторговцев. Оперативники спецслужбы установили, что двое братьев из Калуша наладили масштабный сбыт синтетических наркотиков и производство марихуаны", - говорится в сообщении.
В ходе обысков жилья, которое снимали правонарушители, правоохранители изъяли партию из трех тысяч таблеток наркосодержащего препарата "Субутекс", стоимость которой на "черном рынке" составляет почти 900 тысяч гривен, и марихуану. Также оперативники обнаружили 10 гранат РГД-5, четыре пистолета разных марок и наличные в сумме более 100 тыс. грн.
"Кроме того, в одном из сел района правоохранители ликвидировали созданную дельцами нарколабораторию, где выращивался каннабис", - добавили в спецслужбе.
Задержанным объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 310 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
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Напомним, за сбыт наркотиков на территории военного госпиталя солдата срочной службы приговорили к одному году дисциплинарного батальона.