В Івано-Франківській області викрили братів-наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Служба безпеки України ліквідувала діяльність наркоторговців у Івано-Франківській області. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
"В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність наркоторгівців. Оперативники спецслужби встановили, що двоє братів з Калуша налагодили масштабний збут синтетичних наркотиків та виробництво марихуани", - йдеться в повідомленні.
У ході обшуків житла, яке винаймали правопорушники, правоохоронці вилучили партію з трьох тисяч таблеток нарковмісного препарату "Субутекс", вартість якої на "чорному ринку" становить майже 900 тисяч гривень, та марихуану. Також оперативники виявили 10 гранат РГД-5, чотири пістолети різних марок та готівку у сумі понад 100 тис. грн.
"Крім того, в одному із сіл району правоохоронці ліквідували створену ділками нарколабораторію, де вирощувався канабіс", - додали у спецслужбі.
Затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 310 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
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Нагадаємо, за збут наркотиків на території військового госпіталю солдата строкової служби засудили до одного року дисциплінарного батальйону.