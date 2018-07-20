Солдат-строковик збував наркотики у військовому госпіталі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. За збут наркотиків на території військового госпіталю до 1 року дисциплінарного батальйону засуджено солдата строкової служби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Вироком Козелецького районного суду Чернігівської області наркоділка в погонах засуджено до 1 року тримання у дисциплінарному батальйоні з конфіскацією майна", - написав Лисенко.
За його словами, солдата було затримано 16 травня 2018 року в ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час повторного збуту наркотичної речовини військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України.
"Затримання проводилось під час збуту зловмисником психотропної речовини – амфетаміну цивільній особі на території 9 військового госпіталю (смт. Десна)", - зазначив Лисенко.
Нагадаємо, за державну зраду та дезертирство у Києві до 13 років позбавлення волі засуджено молодшого сержанта Збройних Сил України.