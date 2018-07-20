Солдат-срочник сбывал наркотики в военном госпитале

"Приговором Козелецкого районного суда Черниговской области наркодельца в погонах приговорено к 1 году содержания в дисциплинарном батальоне с конфискацией имущества", - написал Лысенко.

По его словам, солдата задержали 16 мая 2018 в ходе контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки, при повторном сбыте наркотического вещества военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины.

"Задержание проводилось во время сбыта злоумышленником психотропного вещества - амфетамина гражданскому лицу на территории 9 военного госпиталя (пгт. Десна)", - отметил Лысенко.



Напомним, за государственную измену и дезертирство в Киеве до 13 лет лишения свободы осуждено моладшего сержанта Вооруженных Сил Украины.



